※2025年10月撮影トップ画像は、流山おおたかの森駅 流山おおたかの森S.C. 本館3階のイタリアン「トラットリア サレルノ」。前回書きましたが、地元産の食材を活かした横須賀のイタリアンが筆者の好きな食堂で、友人や家族と時々食べに行きます。三浦半島以外では珍しいのですが、流山おおたかの森S.C.に系列店が出店していました。※2025年10月撮影それでランチのコースを予約しました。※2025年10月撮影コースは、3,300円（税込