※2025年10月撮影

トップ画像は、流山おおたかの森駅 流山おおたかの森S.C. 本館3階のイタリアン「トラットリア サレルノ」。

前回書きましたが、地元産の食材を活かした横須賀のイタリアンが筆者の好きな食堂で、友人や家族と時々食べに行きます。三浦半島以外では珍しいのですが、流山おおたかの森S.C.に系列店が出店していました。

※2025年10月撮影

それでランチのコースを予約しました。

※2025年10月撮影

コースは、3,300円（税込）

Antipasto: 手作り前菜盛り合わせ

zuppa: 本日のスープ

Primo Piatto: パスタかピザを1品 選びます 筆者が選んだのは

スモークしたメカジキと柏産ひら茸のペペロンチーノ 柏産

Secondo Piatto: メインディッシュは 肉･魚から選びます 筆者は魚にしました 本日は鰆（サワラ）。

Dolce: 本日のドルチェ盛り合わせ

Drink: 珈琲などから選択

せっかくコースを食べるのに、水では料理が愉しめません。地元では、いつも“BELLENDA Spumante Brut ROSALICA”のボトルを頼むのですが･･･。

※2025年8月撮影

食堂は、横須賀ヴェルニー公園の中にあるので静かな海景を楽しめます。

【駅ぶら】は、一人だし昼食なのでロゼのシャンパンをグラスで1杯だけお願いしました。（そもそも仕事だろ！）

※2025年10月撮影

店内は、カジュアルですが落ち着いた雰囲気です。

※2025年10月撮影

前菜がきました。細長いグリッシーニ（パン）がのってます。筆者は歯が悪いので硬いグリッシーニは、あまり得意ではありません。

※2025年10月撮影

でも野菜が美味しい。

スープは、ジャガイモの冷製スープでした。とても上品な味わい。

※2025年10月撮影

パスタ「スモークしたメカジキと柏産ひら茸のペペロンチーノ」。これは美味しかった。オナカがへっていたから。(笑)

※2025年10月撮影

メインのお魚料理は「鰆（サワラ）」を焼いたものでした。付け合わせの野菜も美味しい。でも、ちょっと上品過ぎ？

※2025年10月撮影

食後は、手前が梨のアイスクリーム、奥に柔らかなプディング。飲物は、まだ外が暑かったのでアイスコーヒーにしました。

※2025年10月撮影

約90分程で昼食はお仕舞い。満足して店を出ました。

森の美術館まで歩く予定でしたが、ふと、青井駅からほど近い「青和ばら公園」に秋の薔薇を観に行く予定を思い出しました。春の薔薇は季節を過ぎてしまったので秋の薔薇に期待したのです。

秋の薔薇、見頃は10月中頃と聞いていたので、この日は10月17日。グッドタイミングです。

早速つくばエクスプレスに乗って青井駅へ。

ばら公園までの路傍にも綺麗に薔薇が咲いています。

※2025年10月撮影

「青和ばら公園」に来ました。しかし、薔薇はほとんど咲いていません。

※2025年10月撮影

園内をグルッと回りましたが、既に花期を大きく過ぎた印象でした。

※2025年10月撮影

2025年の歴史的な酷暑で薔薇の木々そのものが弱ってしまったのかもしれません。

※2025年10月撮影

熱帯夜が続くと、昼夜の寒暖差が必要な薔薇をダメにしてしまうと聞いたことがあります。とにかく今年の夏の暑さは異常でしたから、薔薇が弱ってしまった様です。

※2025年10月撮影

薔薇は可哀相な程、干涸らびた印象です。

※2025年10月撮影

丹精して手入れをされている方々の御苦労がしのばれます。

※2025年10月撮影

温暖化の影響は、海流変化を引き起こし漁業にも大きな変化が起きているコトがニュースになっています。薔薇どころの騒ぎでは無い、と言われそうですが･･･。

※2025年10月撮影

かろうじて咲いていた薔薇を写してきました。

※2025年10月撮影

可憐な薔薇をご覧ください。

※2025年10月撮影

次回は、森の美術館に行きます。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。

※参照資料

首都圏新都市鉄道株式会社 会社要覧2024

るるぶ情報板関東31 つくばエクスプレス JTBパブリシング 2025年5月1日

つくばエクスプレス沿線アルバム 生田誠 山田亮 アルファベータブックス 2023年8月5日

つくばスタイル No.12 耷出版 2011年4月10日

つくばエクスプレス 最強のまちづくり 塚本一也 創英社 2014年10月23日 他

流山市の庚申塔については 流山市立博物館調査研究報告書『流山庚申塔探訪』流山市教育委員会発行を参照しています