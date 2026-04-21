ユナイテッドの今季補強は、明確な成果を示している。昨夏に獲得したアタッカー陣が、そろって10G/A以上を記録している。昨夏は、GKとして非常に安定したパフォーマンスを見せるセンヌ・ラメンスに加え、前線にベンジャミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモを補強。いずれも加入当初は適応に時間を要したものの、シーズンを通じて着実に結果を積み上げてきた。世界的な注目を集めるマンチェスター・ユナ