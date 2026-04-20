ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が、17日に開催された「春の園遊会」に出席。その際に着用していた着物姿を婦人向け生活雑誌『家庭画報』が公式サイトで公開した。【映像】かわいすぎる…ちゃめっ気たっぷりに和装姿を解説したりくりゅう2人の着物を「家庭画報」チー