秋田地方気象台は午後4時11分、雷と突風及びひょうに関する秋田県気象情報を発表しました。県内では前線や寒気の影響により、21日昼過ぎから夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。21日は低気圧が発達しながら沿海州を北東へ進み、寒冷前線が朝に東北地方を通過する見込みです。前線の通過後、日本海側を中心に上空の寒気の影響により、午後は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため