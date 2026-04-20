昨年は「AIG全英女子オープン」で海外メジャー優勝を果たした山下美夢有。米国ツアー2年目も7試合中4試合でトップ10入りと好調をキープしている。そんな山下のセッティングをクラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【山下美夢有の14本】7Wは『ZXi』、ゼロトルクは『S2S トライホット ジェイルバード』！山下美夢有が選ぶ“やさしい”セッティング◇◇◇山下美夢有は日本ツアー時代のプロ1年目からセッティングの番