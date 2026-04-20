消防によりますと、きょう午後、山形市嶋北で交通事故がありました。 【画像】事故現場で大きく破損した車体 午後２時２０分ごろ、「事故があってケガ人がいる」と消防に通報がったということです。 この事故で女性２人がケガをしていて、このうち１人が意識不明となっています。 ■現場（画像）