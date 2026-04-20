「ゴールデンフェスタ岡山」始まる ゴールデンウィークに岡山市中心部の商店街や商業施設で買い物を楽しんでもらおうと、5月2日から4日まで「ゴールデンフェスタ岡山2026」が開かれます。 恒例のワゴンセールに加え、今年のテーマである「チャレンジスポーツ」と「エンジョイショッピング」にあわせた、さまざまな企画が用意されています。 バスケットボールの「トラ