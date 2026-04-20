

「ゴールデンフェスタ岡山」始まる

ゴールデンウィークに岡山市中心部の商店街や商業施設で買い物を楽しんでもらおうと、5月2日から4日まで「ゴールデンフェスタ岡山2026」が開かれます。

恒例のワゴンセールに加え、 今年のテーマである「チャレンジスポーツ」と「エンジョイショッピング」にあわせた、さまざまな企画が用意されています。

バスケットボールの「トライフープ岡山」やバレーボールの「岡山シーガルズ」による体験教室、商店街の長い通路を使った「カーリング体験」、BMXやダブルダッチといったアーバンスポーツのパフォーマンスや体験会もあります。

期間中の主なイベントと開催エリアは以下の通りです。

【5月2日】

トライフープとバスケチャレンジ(上之町商店街)

トライフープ岡山コーチのバスケ体験教室(奉還町商店街）

チョークアート(岡山一番街・さんすて岡山)

eスポーツ体験会・大会(岡山駅前商店街 3日まで）

はたらくクルマ大集合(岡山駅前商店街 3日まで)

ダブルダッチパフォーマンス＆体験会(GEEKS OKAYAMA)

岡山アカペラガーデン(イオンモール岡山・岡山天満屋)

ボルダリング体験(栄町商店街 3日まで)

カーリング体験(西大寺町商店街 3日まで)



【5月3日】

シーガルズと一緒にバレー体験(上之町商店街)

カラオケ大会（奉還町商店街）

BMXパフォーマンス＆体験会(GEEKS OKAYAMA)

フリースタイルフットボールパフォーマンス＆体験会(GEEKS OKAYAMA)

