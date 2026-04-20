三重県警は、不同意性交などの罪で逮捕・起訴された巡査と、業務上横領などの罪で書類送検された巡査を、いずれも17日付けで懲戒免職処分にしました。三重県警によりますと、懲戒処分となったのは、2年前、和歌山県内のホテルで、相手が16歳未満だとしながら、現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたなどとして、不同意性交などの罪で逮捕・送検されている、当時、警備部の30歳の巡査。そして、去年12月、拾得物として預かった鞄