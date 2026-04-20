【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月28日発売『BAILA』6月号の特別版表紙に寺西拓人（timelesz）が登場する。 ■インタビューでは、timeleszのメンバーへのコメントも 特別版のカバーは、ベッドに寝ころびながらドキッとする表情でこちらを見つめる寺西拓人。 8Pにわたる特集では、“金曜日の夜から日曜日の朝まで、週末をふたりで一緒に過ごす”という設定で、撮影を実施。ベランダでの乾杯や