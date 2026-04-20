timelesz寺西拓人『BAILA』6月号特別版表紙に登場！誌面には同棲気分を堪能できる眼福写真を満載

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4月28日発売『BAILA』6月号の特別版表紙に寺西拓人（timelesz）が登場する。

■インタビューでは、timeleszのメンバーへのコメントも

特別版のカバーは、ベッドに寝ころびながらドキッとする表情でこちらを見つめる寺西拓人。

8Pにわたる特集では、“金曜日の夜から日曜日の朝まで、週末をふたりで一緒に過ごす”という設定で、撮影を実施。ベランダでの乾杯や大盛り上がりのピザパーティをはじめ、飼っている猫とじゃれ合ったり家事を分担しあったり、ベッドで一緒に過ごしたり…。同棲気分を堪能できる、眼福写真が満載だ。

インタビューでは、「初めてのひとり暮らしの思い出は？」「寺西さんと一緒に暮らしたらどんな感じ？」など、日々の暮らしを軸にじっくりとトーク。さらに、timeleszのメンバー、一人ひとりへのコメントも。様々な表情の寺西が楽しめる。

(C)「BAILA」2026年6月号特別版／集英社 撮影／三瓶康友 ※メイン写真

通常版表紙は川口春奈。巻頭特集『今が一番楽しい！って言える30代になるために』では、2025年に30歳を迎えた彼女が今感じていることや心境の変化、仕事への向き合い方、読者へのメッセージについて真摯に語っている。

■書籍情報

2026.04.28 ON SALE

『BAILA』（バイラ）2026年6月号通常版

表紙：川口春奈

『BAILA』（バイラ）2026年6月号特別版

表紙：寺西拓人（timelesz）

■関連リンク

『BAILA』（バイラ）公式サイト

https://baila.hpplus.jp/

川口春奈 OFFICIAL SITE

https://www.ken-on.co.jp/haruna/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24