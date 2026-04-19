【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストの石原夏織が、2026年8月23日(日)に開催される「LIVE 2026『ASOVIVA!!!』」のキービジュアルを公開。あわせて、ファンクラブときゃにめにてチケットの2次先行申込受付もスタートとなった。本公演は、3月にリリースされた2nd E.P「ASOVIA!!!」の世界観をそのままに、歌って踊って楽しめるライブをコンセプトに企画。公開されたキービジュアルは石原の弾ける笑顔が印象的で