（新北中央社）北部・新北市に建設された淡江大橋とその周辺で18日、ランイベントが行われた。来月12日に控えた橋の開通を前に、機運醸成を目的に開催された。5キロ、10キロ、21キロの3部門に合計約7000人が参加した。橋は北部を流れる淡水河の河口に位置し、淡水地区と対岸の八里地区を結ぶ。全長は920メートル。世界的な建築家で2016年に亡くなったザハ・ハディド氏が設計した。この日は天候にも恵まれ、紫色のウェアを身に付け