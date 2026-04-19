俳優の大浦龍宇一（５７）とシンガー・ソングライターのゆりえ（３５）が１９日、それぞれのブログで１月に離婚したことを明らかにした。ブログで「今年１月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。この件に関しては「このブログからのこのご報告だけとさせてください」としたうえで、「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あた