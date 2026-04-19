◇フェンシング フルーレ・ワールドカップ個人戦(現地時間18日、エジプト・カイロ)エジプトのカイロで行われているフェンシングのフルーレ・ワールドカップ個人戦。男子種目では飯村一輝選手が金メダル、女子種目では東晟良選手が銅メダルを獲得しました。飯村選手は2024年に行われたパリ五輪に出場し、フルーレ団体で初の快挙となる金メダルに貢献。フルーレ個人でも準々決勝に進出していました。今大会を世界ランキング16位とし