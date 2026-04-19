東京Vは19日、よみうりランドの練習場でU―19日本代表とトレーニングマッチを行い、5−2で快勝した。控え組中心で先制されたものの、FW白井亮丞（20）がPKを含む2得点。大藤颯太（18）も1得点とFW陣が結果を出した。白井は前半41分にCKから頭でゴール。後半37分にも自ら得たPKを決め、「あと2点ぐらい取れた。次戦はソメくん（染野）が帰ってきてFWの争い激しくなる。何としてもきょうは結果を残そうと思った。ソメくんの控え