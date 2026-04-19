メイプル超合金カズレーザー（41）が26日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（42）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。「飲み会」について私見をぶっちゃけた。この日、2人は「飲み会の断り方」というテーマでトーク。カズレーザーは「普通の人はもう“行けません”でいいんですよ。ただ“行けない”って断ったら、飲みの席で（参加した上司らが）すごい（非参加者の）悪口言いますよ。“アイツ来なかったな