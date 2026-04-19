メイプル超合金カズレーザー（41）が26日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（42）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。「飲み会」について私見をぶっちゃけた。

この日、2人は「飲み会の断り方」というテーマでトーク。カズレーザーは「普通の人はもう“行けません”でいいんですよ。ただ“行けない”って断ったら、飲みの席で（参加した上司らが）すごい（非参加者の）悪口言いますよ。“アイツ来なかったな”って。上司はね、言うんですよ、来なかったやつの悪口を。めっちゃ悪口言う。悪口を言いたいから飲んでるから。“あ、今日アイツ来なかったな。よし、アイツの悪口を言おう”っていう」などと話した。

松陰寺が「だから（悪口を）言われないためには行ったほうがいい？」と聞くと、カズレーザーは「でも、行ったところで何も得るものはないです。飲み会に。こうれはもう、本当に言います。飲み会で得るものってないんだよ！ 酒に逃げたいだけなんです、我々は。何の生産性もない。飲み会から面白いことが生まれたことってないんだから。エピソード生まれない」などと言い切った。