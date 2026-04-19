19日の中山6R・3歳1勝クラス（ダート1800メートル）で実業家・堀江貴文氏（53）の所有馬（馬主登録名はSNSグループ）イッテラッシャイ（牡＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が鮮やかに逃げ切り。2着に8馬身差をつけ、昨年12月の未勝利戦に続く2勝目を挙げた。堀江氏は「ホッとしました」と安堵（あんど）の表情。同レースに出走したイナズマダイモンを所有する藤田晋氏と前日に連絡を取っていたといい「強い勝ち方だった