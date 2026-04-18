共感能力の高い人の方が、他者から好かれると一般的には言われている。だが、友達にしろ恋人にしろ夫婦にしろ、「ただ共感していればいい人だと思われる」というわけではないようだ。【マンガ】夫婦間でも絶対に「言ってはいけない言葉」だった…夫を家から追い出した40歳妻の深い後悔共感能力の高いママ友、ついしゃべり過ぎたら現在暮らす地域に越してきて3年になるマユミさん（44歳）。当時、子どもは7歳と3歳だった。「同い年