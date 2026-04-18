俳優の北村匠海が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで出演した。月９枠では１５年ぶりの学園ドラマとなるフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」のスペシャルステージに登場。生徒役の出口夏希や黒崎煌代らがランウェーを歩いた後、ＭＣの呼びかけで遅れてステージに上がると