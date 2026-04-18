ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に参加していたおとは（白石乙華）、あやな（葛西杏也菜）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。【全身ショット】スラリ長身！美脚輝くあやな＆おとはあやなは、黒の花柄トップスに白のボトムス。おとはは白の花柄トップスに黒のレザースカートと対照