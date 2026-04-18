『今日好き』おとは＆あやな“長身コンビ”が圧巻オーラ放つ 花柄モノクロコーデでガルアワ登場
ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に参加していたおとは（白石乙華）、あやな（葛西杏也菜）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。
【全身ショット】スラリ長身！美脚輝くあやな＆おとは
あやなは、黒の花柄トップスに白のボトムス。おとはは白の花柄トップスに黒のレザースカートと対照的な色合いで登場。圧巻スタイルで堂々としたランウェイを披露した。
高校生のリアルで等身大な恋と青春を描く同番組が10周年を記念して歴代出演者である、岩間夕陽、瀬川陽菜乃、紗和、小林ゆあ、長浜広奈に加え、成立カップルがペアでランウェイ。
チェンマイ編の倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”、卒業編2026の今井暖大＆時田音々“はるねね”、夏休み編2025の“きんりの”、恋愛見届け人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も登場した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務めた。
【全身ショット】スラリ長身！美脚輝くあやな＆おとは
あやなは、黒の花柄トップスに白のボトムス。おとはは白の花柄トップスに黒のレザースカートと対照的な色合いで登場。圧巻スタイルで堂々としたランウェイを披露した。
チェンマイ編の倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”、卒業編2026の今井暖大＆時田音々“はるねね”、夏休み編2025の“きんりの”、恋愛見届け人の井上裕介（NONSTYLE）、かす、中川大輔、大友花恋も登場した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務めた。