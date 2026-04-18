ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』(以下:ガルリフ)に登場するオリジナル新バンド「F-272」(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが公開された。【ソロカット】オリジナル新バンド「F-272」キャラ一覧「F-272」はB’zや倉木麻衣、WANDS、大黒摩季など数々の著名なアーティストが所属するB ZONEがプロデュースするゲームオリジナルの新バンド。ゲーム配信に先駆け、7月20日に東京・代官山UNITにて「F-272」の