ゲーム『ガールズバンドクライ』新バンド「F-272」解禁 B’zら所属のB ZONEがプロデュース ワンマンライブも決定【キャラ＆キャスト一覧】
ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』(以下:ガルリフ)に登場するオリジナル新バンド「F-272」(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが公開された。
【ソロカット】オリジナル新バンド「F-272」キャラ一覧
「F-272」はB’zや倉木麻衣、WANDS、大黒摩季など数々の著名なアーティストが所属するB ZONEがプロデュースするゲームオリジナルの新バンド。
ゲーム配信に先駆け、7月20日に東京・代官山UNITにて「F-272」の初ワンマンライブ『F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL“』の開催も決定した。
■ゲームオリジナル新バンド第2弾「F-272」＜キャラクター一覧＞
●中村 有(なかむら あり)
CV:YOSHI
担当:Dr.
年齢:17歳
インフルエンサー気取りの高校2年生。
挫折知らずの強気なニューカマー。
●黒宮 八月(くろみや はづき)
CV:MIYU
担当:Gt.
年齢:15歳
美貌と実力をそなえた上位クラスのカリスマ。
下位にあるものはみな「努力しない人間」。
●宇田川 琴(うだがわ こと)
CV:TOWA
担当:Gt.
年齢:18歳
めったに姿を見せない最下位クラス常連生。
食う寝る奏でる。ギターを背負ったシンプリスト。
●浅井 萌々乃(あさい ももの)
CV:HINANO
担当:Ba.
年齢:17歳
「悪いのはすべて運営」。
嗄生を慕う他責思考の最下位クラス常連生。
●加藤 嗄生(かとう さき)
CV:LUCA
担当:Vo.
年齢:19歳
最下位クラスに落ちてはや数年。
すでに“ピーク”を過ぎてしまったお局的リーダー。
【ソロカット】オリジナル新バンド「F-272」キャラ一覧
「F-272」はB’zや倉木麻衣、WANDS、大黒摩季など数々の著名なアーティストが所属するB ZONEがプロデュースするゲームオリジナルの新バンド。
ゲーム配信に先駆け、7月20日に東京・代官山UNITにて「F-272」の初ワンマンライブ『F-272 1st ONE-MAN LIVE The Dissonant “I DOLL“』の開催も決定した。
●中村 有(なかむら あり)
CV:YOSHI
担当:Dr.
年齢:17歳
インフルエンサー気取りの高校2年生。
挫折知らずの強気なニューカマー。
●黒宮 八月(くろみや はづき)
CV:MIYU
担当:Gt.
年齢:15歳
美貌と実力をそなえた上位クラスのカリスマ。
下位にあるものはみな「努力しない人間」。
●宇田川 琴(うだがわ こと)
CV:TOWA
担当:Gt.
年齢:18歳
めったに姿を見せない最下位クラス常連生。
食う寝る奏でる。ギターを背負ったシンプリスト。
●浅井 萌々乃(あさい ももの)
CV:HINANO
担当:Ba.
年齢:17歳
「悪いのはすべて運営」。
嗄生を慕う他責思考の最下位クラス常連生。
●加藤 嗄生(かとう さき)
CV:LUCA
担当:Vo.
年齢:19歳
最下位クラスに落ちてはや数年。
すでに“ピーク”を過ぎてしまったお局的リーダー。
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