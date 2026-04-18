自分の写真や音声をもとに生成された分身は、仮想空間内でどのような人生を歩むのでしょう。株式会社Senjin Holdingsはアートプロジェクト「SHIMOMON REBIRTH」の新作として、メタバース・インスタレーション「Senjin Verse」を4月25日、26日に公開します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「Senjin Verse」は「マルチバース（多元宇宙）」の概念をもとに構築されたインスタレーション（空間そのものを作品に