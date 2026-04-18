【モデルプレス＝2026/04/18】ROIROM（ロイろむ）の本多大夢が16日、自身のInstagramを更新。Kアリーナ横浜で開催された「The Performance」4月11日公演にて共演したRIIZE（ライズ）のショウタロウとの交流に、ファンからの反響が集まっている。【写真】「空気感が特別」ボーイズグループメンバー2人が仲良しオフショット◆ROIROM本多大夢、RIIZEショウタロウとの2ショット公開本多は、同日の投稿にて共演したショウタロウとの2シ