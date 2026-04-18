ROIROM本多大夢＆RIIZEショウタロウ「知り合いだったの？」「共演エモすぎる」 肩組む2ショットに反響
【モデルプレス＝2026/04/18】ROIROM（ロイろむ）の本多大夢が16日、自身のInstagramを更新。Kアリーナ横浜で開催された「The Performance」4月11日公演にて共演したRIIZE（ライズ）のショウタロウとの交流に、ファンからの反響が集まっている。
【写真】「空気感が特別」ボーイズグループメンバー2人が仲良しオフショット
本多は、同日の投稿にて共演したショウタロウとの2ショットを公開。2人は肩を組み、ピースをして顔を寄せ合っている。また「久々にショウタロウにも会えて嬉しかった〜また同じステージで会えるように頑張るね」とつづり、古くからの交流にも触れた。
本多の投稿には、「知り合いだったの？」「コラボ見たい！」「共演エモすぎる」「空気感が特別だった」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「空気感が特別」ボーイズグループメンバー2人が仲良しオフショット
◆ROIROM本多大夢、RIIZEショウタロウとの2ショット公開
本多は、同日の投稿にて共演したショウタロウとの2ショットを公開。2人は肩を組み、ピースをして顔を寄せ合っている。また「久々にショウタロウにも会えて嬉しかった〜また同じステージで会えるように頑張るね」とつづり、古くからの交流にも触れた。
◆ROIROM本多大夢の投稿に反響
本多の投稿には、「知り合いだったの？」「コラボ見たい！」「共演エモすぎる」「空気感が特別だった」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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