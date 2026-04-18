6月に開幕するサッカーのワールドカップで、アメリカのニューヨーク中心部と決勝戦などが行われる近郊のスタジアムを往復する鉄道の試合日の運賃が、通常の12倍近い値段に引き上げられることになりました。鉄道を運行するニュージャージー州の交通当局は17日、ワールドカップの決勝戦など8試合が行われる「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム」への交通手段や運賃の詳細を発表しました。それによりますと、試合当日、ニュ