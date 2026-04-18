開催：2026.4.18 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 2 - 9 [Wソックス] MLBの試合が18日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとWソックスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 1回表、4番 コルソン・モンゴメリー 6球目を打ってライトへ