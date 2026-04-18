開催：2026.4.18

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 2 - 9 [Wソックス]

MLBの試合が18日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとWソックスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

1回表、4番 コルソン・モンゴメリー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 ATH 0-1 CWS

3回表、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 ATH 0-2 CWS、7番 エドガー・ケーロ 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 ATH 0-3 CWS

4回裏、3番 ニック・カーツ 13球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 1-3 CWS

5回表、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 ATH 1-4 CWS、1番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 ATH 1-5 CWS

7回表、2番 村上宗隆 6球目を打ってセンターへの満塁ホームランでWソックス得点 ATH 1-9 CWS

8回裏、1番 アンディ・イバネス 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 ATH 2-9 CWS

試合は2対9でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで2勝1敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、3安打（1HR）、4打点、打率は.200となっている。

ここまでアスレチックスは10勝10敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方Wソックスは7勝13敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 14:02:24 更新