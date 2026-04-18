京都と奈良の寺院の違いを聞かれて、すぐに答えられるだろうか。観光客が多く華やかなイメージの京都、のんびりと静謐な時間が流れるイメージの奈良。そのような茫漠とした印象の背後には、平安仏教と奈良仏教の違いがあり、脈々と受け継がれる伝統の色がある。そして、その伝統の色は街を支える美意識にも深く組み込まれている。奈良仏教の6つの宗派、南都六宗のうちの1つである法相宗を代表する寺院・薬師寺を訪ねて、奈良ならで