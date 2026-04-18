欧州株はエネルギーなどに売りも、他は総じて堅調＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場はホルムズ海峡の封鎖解除などを受けて堅調。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比７７．６４ポイント高の１万０６６７．６３ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比１６２．４３ポイント高の８４２５．１３ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比５４７．７７ポイント高の２万４７０２．２