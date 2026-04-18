欧州株はエネルギーなどに売りも、他は総じて堅調＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場はホルムズ海峡の封鎖解除などを受けて堅調。 終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比７７．６４ポイント高の１万０６６７．６３ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比１６２．４３ポイント高の８４２５．１３ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比５４７．７７ポイント高の２万４７０２．２４ポイントとなっている。



独ダックスはエネルギー会社のエーオンなど一部が売られているものの、その他は幅広い買いが目立った。



仏ＣＡＣなども大幅高となったが、英ＦＴはエネルギーの売りが重石で上げ幅が抑えられた。石油メジャーのセル、BPが売られた。電力会社のSSEなども売りが出ている。世界的に航空株などが買われる中、インターナショナル・コンソリデ―テッド・エアラインズなどの買いが目立った。



MINKABU PRESS

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