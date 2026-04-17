国が2013年から生活保護の支給額を段階的に引き下げたのは憲法に違反するとして、県内の生活保護の受給者たちが、国と自治体に引き下げの取り消しなどを求めた裁判の控訴審です。17日の判決で福岡高裁宮崎支部は1審の判決を支持し、引き下げについては違法だとする判決を言い渡しました。この裁判は、国が2013年から段階的に生活保護の支給額を引き下げたことは憲法に違反するとして、鹿児島市と出水市の受給者らが引き下げの