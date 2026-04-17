中東情勢の影響は、空の便にも及んでいます。航空業界では、ジェット燃料を使わない新たな航空機が登場し、次世代の物流を担う航空機として期待が寄せられています。 日本航空は燃料価格の高騰を受け、2027年4月に導入予定としていた国内線の燃油サーチャージについて、前倒しで導入する可能性があるとしています。スカイマークも導入を検討中で、全日空も導入を検討したいとしています。 そんな中、