みなさん、こんにちは。十束おとはです。あっという間にもうすぐGW。お出かけのご予定がある方も多いのではないでしょうか。今回はGWにもぴったりな、最近訪れて楽しかったスポットを紹介します！横浜みなとみらい ツタンカーメン・ミュージアム(PLOT48)にて開催中の「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜」です。会場HP: https://tutankhamen.jp 当初は期間限定の予定だったものの