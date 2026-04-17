みなさん、こんにちは。十束おとはです。

あっという間にもうすぐGW。お出かけのご予定がある方も多いのではないでしょうか。

今回はGWにもぴったりな、最近訪れて楽しかったスポットを紹介します！

横浜みなとみらい ツタンカーメン・ミュージアム(PLOT48)にて開催中の「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜」です。

会場HP: https://tutankhamen.jp

当初は期間限定の予定だったものの、大好評で常設となった本展。

展示の内容と、地元横浜ということでずっと気になっており、ようやく足を運ぶことができました！

エジプト考古学者河江肖剰氏監修のもと、世界で最も有名な王の一人であるツタンカーメンの謎に迫る”体感型展示会”とのことで、主に装飾や棺などの展示かな？と思っていたのですが、想像以上の情報量……！

装飾や棺の展示はもちろん、ツタンカーメンや彼の家族の人物像、古代エジプトや当時の信仰について、そしてハワード・カーターによる発掘のプロセスまで多くの情報を丁寧に展示し、空間を作り上げていることに感動しました。

ちなみに、冒頭にツタンカーメンについてや時代背景を動画で見てから展示へと入っていく流れになっていて、事前に知識がなくても楽しめるのも嬉しいポイントです。私は、学生時代に教科書で見た知識しか無かったのですが十分楽しめたので、みなさまも安心してご来場ください。

（儀式用戦車の展示）

展示は近くで見られる且つ写真撮影OKなものが多く、装飾の細かなディテールまでじっくり見ることができます。世界に3セットしか存在しないという130点余りのスーパーレプリカや、完全再現されたツタンカーメン王墓、イマーシブなプロジェクション、実物の黄金のマスクや玉座から3DスキャンしたCGなどとにかく見どころがたくさんあるので、大人気スポットですがそこまで混雑は感じませんでした。

（黄金のマスクの展示）

今回の展示で強く印象に残ったのが、棺の構造に関するパート。ツタンカーメンのミイラは、いわば”マトリョシカ式”に複数の棺に納められており、外側から内側へと層を重ねるように構成されていたのだそう。それぞれの棺には繊細で美しい装飾が施されており、その重なりを再現した展示を見ることで、豪華さだけでなくなぜそこまで準備が尽くされたのかという当時の思想にも触れることができ、大変学びになりました。

（棺の展示。こちらは、その中の一部です）

さらに印象的だったのが、実際の埋葬空間を再現したコーナー。王墓の内部構造や副葬品の配置がまるごと再現されており、まるで発掘前の王墓に足を踏み入れたような感覚があります。写真では伝わりにくいのですが、これぞ体験型！と心躍ったので、ぜひ会場に足を運んでみてください。

（観光に来たかのような気分が味わえます）

小型の展示物にも見どころが多く、スカラベ型の護符やビーズの首飾りなど、小さな装飾品のひとつひとつに意味が込められている点も興味深かったです。”再生”や”守護”といった役割を持つ装飾たちは、単なるアクセサリーではなく、来世への祈りとして存在していて当時の人々に思いを馳せながらじっくりと鑑賞しました。

（装飾の展示）

ちなみに、発掘されたものたちの展示だけでなく発掘のプロセスに関する展示も充実しており、ハワード・カーターによる王墓発見の経緯や「黄金が見える」という記録の詳細など、ツタンカーメン単体ではなくこれらがどのように発見され、現代に至ったのかまで含めて理解することができ厚みを感じられる内容になっています。

全体を通して感じたことですが、単なる展示ではなく、それら全てを線で感じることができる立体的な空間にとても魅力を感じました。”綺麗だな、すごいなで終わらせない”という気概を作り手からビシバシ感じ、魅力に吸い寄せられた結果数時間じっくりとまわり、最後はミュージアムショップへ。Tシャツやボールペンなど王道のお土産からアヒルのツタンカーメンまで幅広いラインナップで最後までわくわくしながら会場を後にしました。

（とても可愛い）

ちなみに、ナイトミュージアムも毎月開催中。ランタンを手に暗がりの館内を散策できるスペシャルプログラムです。大人気で毎回即完売だそうなので、気になる方はお早めのチェックをおすすめします。

5月の開催はこちら：ナイトミュージアム、5月の金土日祝も開催決定！ | MYSTERY OF TUTANKHAMEN （ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜）

以上、「MYSTERY OF TUTANKHAMEN/ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜」のレポートをお送りしました！

みなとみらいも近いので、ぜひGWは横浜にいらしてみてはいかがでしょうか。

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(執筆者: 十束おとは)