吉川が2軍で打率4割超え、高まる待望論巨人・吉川尚輝内野手への期待が日に日に高まっている。開幕1軍は逃したが、2軍では打率.444のハイアベレージをマーク。まだ3試合の出場ではあるが、攻守に躍動を続ける正二塁手に、ファンは「存在感が違うわマジで」「週末から合流かな？」と昇格を待ち望んでいる。昨年10月に股関節の手術を受けた吉川は、シーズン開幕を2軍で迎えた。今季初の実戦となった5日の3軍戦では、守備中に相手