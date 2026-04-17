文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼4月17日配信号担当 伊藤佳子 季節の進みが早いです。都心は12日(日)には27.3度まで上がり「夏日」に、明後日19日も夏日になる予想。この先も6月にかけて全