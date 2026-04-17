環境保全は誰のため?リサイクル、再生可能エネルギー、カーボンオフセット―。すべて超富裕層が潤うための虚偽、巨大マネーのためのグリーン・ビジネスだった！「サステナビリティ・クラス」とは、高学歴で可処分所得と意識が高い「いい人」たち。エコや倫理的正しさをSNSでアピールし、「環境」を意識した高額商品を買う余裕がある中流階級だ。彼らが「地球の未来のためだ」と思ってやっていたことは、実はグリーン・ビジネスに