WBCに出場した影響で出遅れていたロッテの種市が、17日の楽天戦（楽天モバイル）で今季初登板に臨む。WBCは本職ではない救援で2連投を経験するなど、先発としての調整は不十分だった。開幕には合わせず、2軍戦で2試合に先発して状態を整えた右腕は「楽しみですね。早く1軍で投げたかったので。自分が流れを持ってくるようなピッチングをしたい」と誓った。