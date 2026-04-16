俳優の小芝風花さんが4月16日、自身の誕生日に公式インスタグラムを更新しました。29歳になった報告とともに、金髪姿を収めた写真を公開しました。【写真】セーラー服で金髪姿も？小芝風花がミニスカで美脚を披露！小芝さんは、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと、そして、いつも応援してくださる皆さまに、日々の感謝を伝えること」とコメント。さらに、「実はそのためにいろいろ練っているので