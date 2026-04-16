東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「ピスタチオ×ナッツ スイーツ＆ベーカリー」を開催。コクと香ばしさが魅力のピスタチオとナッツを贅沢に使用し、それぞれの個性を際立たせたホテルメイドの味わいが堪能できるフェアです☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」ピスタチオ×ナ