TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「M−1グランプリ2022」王者のウエストランド河本太（42）のタトゥーを暴露する一幕があった。ナダルは「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場。吉本興業東京本社から千