TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「M−1グランプリ2022」王者のウエストランド河本太（42）のタトゥーを暴露する一幕があった。

ナダルは「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場。吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に“監禁”された。「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦。ルールは、クイズを身代わり解答してくれる人物を電話で探し、正解してもらうこと。ナダルが出た問題を無音でジェスチャーのみで伝え、身代わり解答者に正解してもらう必要がある。

最初に呼ぶことに成功したのは、ちょんまげラーメンのきむだったが、不正解。その後、ウエストランド河本を呼ぶことに。「ホテルが結構いいところ、泊まらせてもらって。オーシャンビューで。混浴なんですよ。もちろん水着ですけどね」とウソの電話で河本にかけた。さらに「芸能人やったらちょっと別にタトゥー入ってても大丈夫というか。ほんで河本さんそういえば入ってるなと思ったんで。なかなか温泉入られへんやろうから」と猛プッシュし、誘い出しに成功した。

河本の体にタトゥーが入っていることは一部で知られている。23年8月に登場したYouTube「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」内で、体に入れているタトゥーを消しに通っていると明かしている。