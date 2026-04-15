レゾンデートル（東京都渋谷区）が、結婚して10年以上になる既婚男女を対象とした「熟年離婚」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。【画像】うわ…生々しい…コチラが「熟年離婚したいと思う？」男女のリアルな回答です！（子どもの有無別・世帯年収別）「熟年離婚したい」40代と50代で差が…？調査は3月2日・3日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に実施。計2000人（男女各1000人）のうち、「結婚して10年以上