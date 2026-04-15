レゾンデートル（東京都渋谷区）が、結婚して10年以上になる既婚男女を対象とした「熟年離婚」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… コチラが「熟年離婚したいと思う？」男女のリアルな回答です！（子どもの有無別・世帯年収別）

「熟年離婚したい」40代と50代で差が…？

調査は3月2日・3日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に実施。計2000人（男女各1000人）のうち、「結婚して10年以上」と回答した人の中から無作為に抽出した720人（男女各360人）から有効回答を得ています。

「熟年離婚したいと思っていますか？」と質問すると、「どちらかといえば『はい』」が18.5％、「どちらかといえば『いいえ』」が81.5％という結果になりました。

世代別で見てみると、「どちらかといえば『はい』」と答えたのは、40代が20.8％、50代が16.1％でした。40代の方が「熟年離婚したい」と考える人が多く、約1.3倍の差となりました。

この結果について同社は「『熟年離婚しても生活を立て直せる』と“人生の時間的余裕”から比較的若い層のほうが『熟年離婚したい』人が多いというのは、妥当な結果かといえます」とコメントしています。

一方で、50代でも「熟年離婚したい」と答えた人が16％以上いる点について、同社は「『人生100年時代』といわれる長寿社会という背景が影響しているのでしょうか。長寿社会の中で、残りの人生の過ごし方を見据え、夫婦関係を再評価しようとする意識の表れかもしれません」と分析しています。

40代、50代の皆さん、「熟年離婚」したいと思いますか……？