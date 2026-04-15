サウルスが6thシングル「インターネット・ステイト」を配信リリースした。本作は結成初期メンバー・くるみ（B）が脱退し、新体制での初の楽曲になる。同曲のミュージックビデオもYouTubeにて公開された。メンバーがセレクト、演じたネットミームへのオマージュが多数登場したミュージックビデオは「インターネットに支配されている」をメッセージとした楽曲に対しユニークなアプローチで迫った映像作品となっている。サウルスは、